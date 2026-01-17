Si riapre la trattativa tra Napoli e Galatasaray per Noa Lang, con il club turco disposto a offrire oltre 25 milioni di euro per il giocatore. Lang appare escluso dal progetto partenopeo e il suo futuro potrebbe essere lontano da Napoli. La vicenda evidenzia le dinamiche di mercato e le valutazioni delle società sul valore dei calciatori.

Noa Lang sembrerebbe davvero ai margini del progetto Napoli. Su di lui l’interesse di diversi club, tra cui il Galatasaray. Ne parla Pedullà. Il Galatasaray piomba su Lang: i dettagli. Si legge sul sito di Pedullà: Noa Lang potrebbe lasciare il Napoli nei prossimi giorni, ma non in prestito perché a quelle condizioni non ci sarebbero margini. La novità è che il Galatasaray ha in mente di presentare un’offerta importante superiore ai 25 milioni nei prossimi giorni. Non è l’unico club perché ci sono stati sondaggi di Bournemouth, Crystal Palace e Fulham, ma è quello che sta insistendo di più con la possibilità di arrivare fino in fondo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Si riapre l’asse Napoli-Galatasaray: il club turco pronto a offrire più di 25 milioni per Lang

