Su Lang ci sono Fenerbahce Galatasaray e Besiktas | il Napoli non lo cede per meno di 35 milioni

Noa Lang, attualmente al Napoli, è al centro di trattative di mercato con tre club turchi interessati a un prestito. Tuttavia, la società azzurra non intende cederlo senza una richiesta minima di 35 milioni di euro, riflesso del suo valore e delle ambizioni di mercato. La situazione rimane in evoluzione, con possibilità di sviluppi nelle prossime settimane.

Noa Lang potrebbe lasciare Napoli in questa sessione di mercato invernale. Tre club turchi hanno mostrato interesse per lui, ma in prestito, mentre gli azzurri vorrebbero cederlo definitivamente. Per Lang interesse dalla Turchia. Scrive l’esperto turco di mercato Ekrem Konur su X: I tre big club turchi seguono l’ala del Napoli Noa Lang. Fenerbahce, Galatasaray e Be?ikta? lo vogliono in prestito. Ma il Napoli preferisce un trasferimento a titolo definitivo invece di un prestito. Il Napoli è pronto ad ascoltare offerte da 35 milioni in su. #Napoli Turkish giants chasing Napoli winger Noa Lang! Fenerbahçe, Galatasaray & Be?ikta? want him on loan. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

