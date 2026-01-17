Si prolungano gli scavi in piazza Costa.

Proseguono gli scavi archeologici in piazza Costa, dove sono emerse presumibilmente colonne romane. La Soprintendenza mantiene il riserbo, mentre l’ambiente culturale di Fano osserva con attenzione i resti, che potrebbero appartenere alle colonne della Basilica di Vitruvio. La scoperta apre nuove prospettive sulla storia locale e sul patrimonio archeologico della città.

E se fossero le colonne della Basilica di Vitruvio? La Soprintendenza tace ma l’attenzione dell’ambiente culturale fanese è concentrata sui resti di almeno due (qualcuno dice che siano di più) di quelle che sembrano essere colonne romane, emerse dagli scavi archeologici di piazza Costa. Colonne che potrebbero avere dimensioni analoghe a quelle indicate da Vitruvio nel De Architectura, rivestite all’esterno di blocchetti di pietra arenaria e all’interno di conglomerato cementizio. La loro comparsa nell’area di piazza Costa ovviamente non è passata inosservata agli occhi di chi ha confidenza con l’archeologia, Vitruvio e il De Architectura, soprattutto per il contributo che potrebbero dare ad una aggiornata lettura urbanistica della città romana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

