Lecce il Natale in piazza Sant?Oronzo | gli scavi prorogati fino a gennaio

Un Natale fra cantieri e lavori in corso in città. In piazza Sant?Oronzo, l?intersezione tra via Alvino, via Verdi e via Fazzi resterà chiusa ai normali flussi di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lecce, il Natale in piazza Sant?Oronzo: gli scavi prorogati fino a gennaio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Natale 2025 | Il Supermercato di Lecce - facebook.com Vai su Facebook

Natale a Lecce tra luci e pista di ghiaccio. Presepe nell’Anfiteatro: si attende il via libera - A Lecce si respira già aria di Natale: le prime luminarie sono comparse nei giorni scorsi lungo le principali vie del centro – da piazza Sant’Oronzo a via Vittorio ... Da msn.com

I mercatini di Natale di Lecce 2025: info, programma e quando - Il primo grande appuntamento cittadino è con i consueti mercatini di Natale di Lecce per l’edizione 2025, in programma dall’8 al 21 dicembre, con possibilità di qualche giorno extra per permettere ai ... Si legge su msn.com

Natale a Lecce, il 6 dicembre l'accensione dell'albero. E il Comune cerca sponsor - Quindici giorni all’accensione dell’albero di Natale in piazza Sant’Oronzo e, mentre la città comincia a vestirsi di luci e colori, il Comune di Lecce ... Secondo msn.com

Sfreccia contromano e ubriaco in via Trinchese, multa e patente ritirata al giocatore Pelmard. L'Us Lecce: «Escluso dalla prima squadra» - Disavventura ieri sera per un calciatore del Lecce dopo la cena di Natale per lo scambio di auguri in un locale di piazza Mazzini: una festa con le famiglie dei giocatori e i vertici della società ... Segnala ilmattino.it

Lecce riapre il suo Anfiteatro Romano: storia e cultura tornano in piazza Sant’Oronzo - Si trova in piazza Sant’Oronzo, proprio accanto alla colonna che la domina, e risale alla fine del I secolo a ... Lo riporta quotidiano.net

Dopo 6 anni la statua di Sant'Oronzo torna in piazza a Lecce - Dopo un'attesa di sei anni la statua originale di Sant'Oronzo è tornata nella piazza di Lecce dedicata al santo patrono. Si legge su ansa.it