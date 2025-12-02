Lecce il Natale in piazza Sant?Oronzo | gli scavi prorogati fino a gennaio

Quotidianodipuglia.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Natale fra cantieri e lavori in corso in città. In piazza Sant?Oronzo, l?intersezione tra via Alvino, via Verdi e via Fazzi resterà chiusa ai normali flussi di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

lecce il natale in piazza santoronzo gli scavi prorogati fino a gennaio

© Quotidianodipuglia.it - Lecce, il Natale in piazza Sant?Oronzo: gli scavi prorogati fino a gennaio

