Si prepara un vortice mediterraneo | dove colpiranno nubifragi e mareggiate

Un vortice mediterraneo si sta formando e interesserà le regioni meridionali, in particolare le Isole Maggiori e la Calabria. Sono previste intense precipitazioni e venti che supereranno i 100 kmh, causando mareggiate lungo le coste. La situazione richiede attenzione, poiché il maltempo potrebbe protrarsi nei prossimi giorni, portando condizioni meteorologiche avverse e potenziali danni alle aree colpite.

Si prospetta un inizio di settimana che definire tempestoso non è esagerato: la formazione di un vortice mediterraneo nelle prossime colpirà duramente soprattutto le Isole Maggiori e la Calabria con importanti quantitativi piovosi ma soprattutto con venti anche superiori ai 100 Kmh in grado di provocare forti mareggiate sulle coste esposte. La formazione del vortice. Dopo un week-end tutto sommato tranquillo a parte le prime nubi con piogge soprattutto all'estremo Sud, occhi puntati da lunedì 19 gennaio quando l'aria più mite e umida in risalita dal Nord Africa, unita al calore del Mar Mediterraneo, si scontrerà con aria più fresca di origine atlantica dando origine al mix che provocherà forte maltempo.

Meteo, attenzione al vortice mediterraneo: dalla Prossima Settimana possibili forti effetti - Il contrasto tra l’aria fredda in arrivo dall’Atlantico e le acque ancora relativamente miti del Mediterraneo fornirà il carburante ideale per l’approfondimento del vortice. ilmeteo.it

Meteo Prossimi Giorni: duro scontro tra Anticiclone e Vortice Mediterraneo, conseguenze pesanti; i dettagli - Chiamiamola battaglia, braccio di ferro o più semplicemente un duro scontro: è quello che si verificherà nei prossimi giorni tra l'anticiclone che attualmente ancora protegge quasi tutta l'Italia e un ... ilmeteo.it

Allerta meteo per l’inizio della prossima settimana: un vortice afro-mediterraneo porterà nubifragi, venti burrascosi e possibili criticità al Sud specie su Sicilia, Sardegna e Calabria. All’inizio della prossima settimana sono previsti forti peggioramenti meteo su al - facebook.com facebook

