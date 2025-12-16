Un vortice di forti piogge e nevicate | dove colpiranno

Un sistema meteorologico in rapido avanzamento porta forti piogge e nevicate su tutto il territorio italiano. Le immagini satellitari evidenziano una copertura nuvolosa estesa, con alcune regioni interessate da precipitazioni intense e la neve che torna sulle montagne, dalle Alpi agli Appennini. L'evento atmosferico rappresenta un fenomeno significativo per le prossime ore.

L'attesa perturbazione di cui si parla da giorni è ormai arrivata sull'Italia come mostrano le immagini del satellite: tutto lo Stivale è coperto da nubi ma soltanto in alcune regioni le piogge saranno intense mentre la neve torna sulle nostre montagne, dalle Alpi agli Appennini. Le zone più a rischio. Il vortice di maltempo centrato a ovest della penisola richiama correnti meridionali con la nuvolosità in risalita dal Nord Africa: questo moto favorisce la formazione di nubi che si caricano d'umidità a contatto con le acque del Mediterraneo. Saranno le regioni occidentali a essere maggiormente colpite dal maltempo.

Cambia in modo deciso lo scenario meteorologico sull'Italia dopo alcuni giorni dominati da una vasta area di alta pressione che ha garantito condizioni di tempo stabile e temperature superiori alle medie.

