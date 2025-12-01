Svolta gelida di dicembre | ecco il super-vortice | dove arrivano piogge nubifragi e neve

Il calendario ci dice che oggi è il 1° dicembre, non soltanto l'ultimo mese dell'anno ma l'inizio dell'inverno meteorologico (quello astronomico avrà inizio il 21 dicembre) e le condizioni meteo sono già prettamente invernali su gran parte d'Italia. Anche se assisteremo a un lieve "addolcimento" del clima, i prossimi giorni saranno contraddistinti dall' arrivo di più fronti perturbati forieri di piogge e nevicate in montagna. Dove colpiranno i fenomeni. "Il Mediterraneo diventerà il palcoscenico di una circolazione instabile che si farà sentire soprattutto su Centro e Sud, mentre il Nord resterà in una posizione un po’ 'di confine', coinvolto solo in parte", spiegano gli esperti de Ilmeteo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

