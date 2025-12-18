Giovani al volante | cala l’uso dello smartphone -20% ma uno su cinque guida dopo aver bevuto

L'attenzione alla guida tra i giovani migliora, ma rimane un problema con uno su cinque che guida dopo aver bevuto. La vera svolta contro distrazioni e comportamenti rischiosi si trova nell’impatto emotivo: testimonianze di chi ha vissuto tragedie, parole di esperti e familiari delle vittime. Un messaggio potente che supera le sanzioni, toccando il cuore e cambiando le abitudini.

