Stellini | Calendario folle servono rinforzi immediati

Dopo la recente partita, Cristian Stellini ha commentato la situazione del team, sottolineando le difficoltà legate a un calendario molto intenso. Nel suo intervento ai microfoni di Dazn, l’allenatore ha evidenziato la necessità di rinforzi immediati per mantenere la competitività e affrontare al meglio le prossime sfide. Un’analisi sobria e obiettiva sulla condizione del gruppo in un momento complesso del campionato.

Avete avuto un confronto dopo quanto è successo oggi? Qual è lo stato d’animo?“Gli stati d’animo sono due: la felicità per la vittoria e i grandi complimenti alla squadra. I ragazzi hanno affrontato una situazione molto difficile, che continuiamo a vivere senza sapere per quanto andrà avanti.” Dal punto di vista medico, cosa si può dire sui giocatori sostituiti?“Le valutazioni verranno fatte nei prossimi giorni. Al momento possiamo dire che per uno si tratta probabilmente di uno stato influenzale, con giramenti di testa, quindi non di un infortunio. Per gli altri, le valutazioni arriveranno nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

