Si è dimesso Guido Scorza membro del Garante della privacy

Guido Scorza si è dimesso dal ruolo di membro del Garante della privacy. L'azione segue un'indagine in corso, che coinvolge anche altri membri del collegio direttivo dell'Autorità, per sospetti di corruzione e peculato. La vicenda evidenzia le sfide legate alla trasparenza e alla responsabilità delle istituzioni di controllo, in un contesto di crescente attenzione alla tutela dei dati e dei diritti dei cittadini.

Scorza è indagato dalla procura di Roma per corruzione e peculato, come gli altri membri del collegio direttivo: il presidente Pasquale Stanzione, Agostino Ghiglia e Ginevra Cerrina Ferroni). Giovedì la procura aveva ordinato la perquisizione della sede romana del Garante della privacy, e delle case a Roma, Torino, Firenze e Salerno dei quattro membri. I dettagli delle accuse sono contenuti nel verbale della procura, in cui si parla di una gestione «abbastanza disinvolta» delle spese pubbliche, e in cui viene riportata una serie di episodi in cui secondo la procura i membri del collegio direttivo avrebbero usato in modo improprio fondi o beni pubblici a cui avevano accesso per via della loro posizione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

