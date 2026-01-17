Si è dimesso Guido Scorza componente del Garante della Privacy

Guido Scorza ha annunciato la sua dimissione dal ruolo di componente del Collegio del Garante per la Privacy. La decisione è stata comunicata tramite un video pubblicato sui suoi profili social. La sua uscita dal Garante rappresenta un passaggio importante nel contesto della tutela della privacy in Italia. Restano ora da osservare eventuali sviluppi e le ripercussioni di questa scelta nel settore.

Si è dimesso Guido Scorza, membro del Collegio del Garante per la Privacy. Lo ha annunciato lo stesso Scorza in un video pubblicato sui suoi profili social. Insieme agli altri componenti dell'Autorità, Scorza è indagato nell'ambito di un'inchiesta della procura di Roma che indaga per peculato e corruzione, nata dopo alcuni servizi della trasmissione Report. " Credo si tratti di una decisione giusta e necessaria nell'interesse dell'istituzione anche se, permettetemi di pensarlo, non posso che ritenerla ingiusta nella sostanza e nelle modalita' che mi hanno portato ad assumerla. Non ho nessuna remora ne' imbarazzo nel confessare che e' stata una delle decisioni piu' sofferte della mia vita ", ha scritto Scorza sul suo sito per motivare le dimissioni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

