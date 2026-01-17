Garante della Privacy si è dimesso il membro del collegio Guido Scorza dopo l'inchiesta per corruzione

Guido Scorza si è dimesso dalla carica di membro del collegio del Garante della Privacy, in seguito alle indagini per corruzione e peculato che coinvolgono lui e gli altri membri dell’ente. La decisione arriva nel contesto di un procedimento giudiziario che ha suscitato attenzione sulla trasparenza e l’integrità delle istituzioni di controllo.

Guido Scorza, uno dei quattro componenti del collegio del Garante della Privacy, si è dimesso a seguito dell'inchiesta per corruzione e peculato che riguarda lui e gli altri membri del Garante. Una decisione "ingiusta nella sostanza e nelle modalità che mi hanno portato ad assumerla", ha detto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Meloni e privacy | il caso Stanzione per FdI è lo scalpo che vuole Ranucci Donzelli | Non siamo ricattabili.

