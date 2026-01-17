Dopo l' inchiesta sul Garante della Privacy si dimette il componente del Collegio Guido Scorza

Dopo l'inchiesta sul Garante della Privacy, Guido Scorza si è dimesso dal suo incarico nel Collegio. La decisione è stata comunicata al Presidente e al Segretario Generale del Garante, con una dichiarazione di dimissioni irrevocabili. Questa scelta segna un passaggio importante nell'ambito della gestione delle questioni interne all'ente e delle procedure di trasparenza.

AGI - "Ho appena trasmesso al Presidente e al Segretario Generale del Garante per la protezione dei dati personali le mie dimissioni irrevocabili da componente del Collegio. Ho deciso di fare un passo indietro". Ad annunciare le dimissioni dal Collegio del Garante della Privacy è lo stesso Guido Scorza, prima sui suoi canali social e poi in una dichiarazione pubblicata sul suo sito personale, accompagnata dall'hashtag ' cose da ex garante '. "Credo si tratti di una decisione giusta e necessaria nell'interesse dell'istituzione anche se, permettetemi di pensarlo - ha aggiunto - non posso che ritenerla ingiusta nella sostanza e nelle modalità che mi hanno portato ad assumerla. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Dopo l'inchiesta sul Garante della Privacy si dimette il componente del Collegio Guido Scorza Leggi anche: Guido Scorza si dimette dal Garante della Privacy, la slavina dopo l’indagine a Roma per corruzione e peculato Leggi anche: Peculato e corruzione al Garante per la Privacy: si dimette Guido Scorza Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Inchiesta sul Garante della Privacy, dai voli alle spese: cosa viene contestato; Spese pazze, bufera sul garante della Privacy, indagati Stanzione e altri membri dell'Autorità; Inchiesta Garante, Ranucci: “Attaccati alla poltrona per lo stipendio da 250mila euro”; Perquisizione nella sede del Garante della Privacy: indagato il presidente Stanzione. Ranucci: Intervento dopo i servizi di Report. Garante della privacy, Guido Scorza si dimette: "Lascio nell’interesse dell’istituzione” - È indagato insieme agli altri membri del collegio per peculato e corruzione in un’inchiesta della procura di Roma partita dopo i servizi di Report ... quotidiano.net

Garante della privacy, prime dimissioni dopo l’inchiesta. Lascia Scorza: “Passo giusto e necessario” - Il componente del Collegio, indagato con il resto dell’Authority, in un video sui social (poi cancellato): “Era un incarico che avevo sempre sognato. repubblica.it

Si è dimesso Guido Scorza, componente del Garante della Privacy - Il passo indietro dopo l'inchiesta per peculato e corruzione che ha coinvolto l'authority: "Si tratta della decisione giusta" ... ilfoglio.it

Inchiesta sul Garante della privacy, Ranucci all’attacco: “Non se ne andranno mai, si credono intoccabili” Sigfrido Ranucci non usa giri di parole. Dopo l’inchiesta che ha riacceso i riflettori sul funzionamento e sul ruolo del Garante della privacy, il conduttore di - facebook.com facebook

#cosedagarante | Dopo un’inchiesta del the @guardian #Google elimina alcune risposte di carattere medico da #OverviewAI. Bene ma a me il problema non sembra poter esser affrontato e risolto in maniera episodica. Ne parlo nell’episodio di oggi di #good x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.