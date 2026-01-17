Dopo l' inchiesta sul Garante della Privacy si dimette il componente del Collegio Guido Scorza

Dopo l'inchiesta sul Garante della Privacy, Guido Scorza si è dimesso dal suo incarico nel Collegio. La decisione è stata comunicata al Presidente e al Segretario Generale del Garante, con una dichiarazione di dimissioni irrevocabili. Questa scelta segna un passaggio importante nell'ambito della gestione delle questioni interne all'ente e delle procedure di trasparenza.

AGI - "Ho appena trasmesso al Presidente e al Segretario Generale del Garante per la protezione dei dati personali le mie dimissioni irrevocabili da componente del Collegio. Ho deciso di fare un passo indietro". Ad annunciare le dimissioni dal Collegio del Garante della Privacy è lo stesso Guido Scorza, prima sui suoi canali social e poi in una dichiarazione pubblicata sul suo sito personale, accompagnata dall'hashtag ' cose da ex garante '.    "Credo si tratti di una decisione giusta e necessaria nell'interesse dell'istituzione anche se, permettetemi di pensarlo - ha aggiunto - non posso che ritenerla ingiusta nella sostanza e nelle modalità che mi hanno portato ad assumerla. 🔗 Leggi su Agi.it

