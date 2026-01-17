Short track prima medaglia azzurra gli Europei Nadalini è di bronzo nei 1500 metri
L’Italia conquista la prima medaglia agli Europei di short track a Tilburg: Nadalini si aggiudica il bronzo nei 1500 metri. Un risultato che testimonia l’impegno e la crescita del team azzurro in questa disciplina. La competizione continua, portando speranze e motivazioni per le prossime gare.
Arriva la prima medaglia per l’Italia agli Europei di short track in corso di svolgimento a Tilburg (Paesi Bassi). A salire sul podio, sul gradino più basso, è stato Thomas Nadalini che ha conquistato la medaglia di bronzo la sua prima a livello individuale in una rassegna continentale. A trionfare è stato il grande favorito della vigilia, l’olandese Jens Van ‘T Wout, che ha sempre tenuto il controllo della gara fin dai primi giri. Alle sue spalle si è piazzato il lettore Roberts Kruzbergs, mentre per il terzo posto in rimonta è riuscito a spuntarla proprio Nadalini, che con alcuni sorpassi all’esterno è riuscito ad agguantare la medaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it
