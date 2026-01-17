L’Italia conquista la prima medaglia agli Europei di short track a Tilburg: Nadalini si aggiudica il bronzo nei 1500 metri. Un risultato che testimonia l’impegno e la crescita del team azzurro in questa disciplina. La competizione continua, portando speranze e motivazioni per le prossime gare.

Arriva la prima medaglia per l’Italia agli Europei di short track in corso di svolgimento a Tilburg (Paesi Bassi). A salire sul podio, sul gradino più basso, è stato Thomas Nadalini che ha conquistato la medaglia di bronzo la sua prima a livello individuale in una rassegna continentale. A trionfare è stato il grande favorito della vigilia, l’olandese Jens Van ‘T Wout, che ha sempre tenuto il controllo della gara fin dai primi giri. Alle sue spalle si è piazzato il lettore Roberts Kruzbergs, mentre per il terzo posto in rimonta è riuscito a spuntarla proprio Nadalini, che con alcuni sorpassi all’esterno è riuscito ad agguantare la medaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Short track, prima medaglia azzurra gli Europei. Nadalini è di bronzo nei 1500 metri

Leggi anche: LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: Confortola e Betti in finale nei 1000 metri, Nadalini bronzo nei 1500

Leggi anche: LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: Nadalini bronzo nei 1500, tra poco i 1000 metri con Arianna Fontana

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Thomas Nadalini e le prime Olimpiadi in casa per · Short track; Europei di Short Track, l’Italia a Tilburg per le medaglie: dal 16 gennaio in gara; Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie vinte dall’Italia; Arianna Fontana, Sofia Goggia e gli altri: la carica lombarda alle Olimpiadi. Ecco i talenti a caccia di medaglie.

Short track, prima medaglia azzurra gli Europei. Nadalini è di bronzo nei 1500 metri - Arriva la prima medaglia per l'Italia agli Europei di short track in corso di svolgimento a Tilburg (Paesi Bassi). oasport.it

Short track, prove generali per Arianna Fontana agli Europei. Fondamentale ritrovare le giuste sensazioni - Gli Europei di short track di Tilburg, in programma dal 16 al 18 gennaio nei Paesi Bassi, non sono soltanto una tappa del calendario continentale. oasport.it