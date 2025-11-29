Short track l’Italia rompe il ghiaccio anche con la staffetta femminile | podio nel World Tour a Dordrecht
Proprio all’ultima gara disponibile della giornata arriva il podio per l’Italia nella quarta tappa del World Tour 2025 in corso di svolgimento a Dordrecht. Si sblocca finalmente la staffetta femminile azzurra, che coglie il primo podio stagionale, concludendo al secondo posto. Il quartetto composto da Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel e Chiara Betti ha svolto una gara davvero molto attenta ed intelligente, concludendo alle spalle delle padrone di casa dell’Olanda e davanti a Stati Uniti e Corea del Sud. Una finale che ha visto quasi subito scappare via le olandesi, che hanno sfruttato la battaglia che si era venuta a creare tra le altre squadre per il secondo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it
