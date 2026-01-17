Serie A21ma giornata | Udinese-Inter 0-1

Nella 21ª giornata di Serie A, l'Inter ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva, battendo 1-0 l’Udinese in trasferta. La partita si è conclusa con un risultato stretto, che permette alla squadra nerazzurra di consolidare la propria posizione in classifica. La gara si è svolta con un equilibrio tra le due formazioni, con l’Inter che ha saputo sfruttare al meglio le occasioni per portare a casa il risultato.

16.55 La capolista passa a Udine.Seconda vittoria di fila per 1-0 dell'Inter, che insiste nella sua fuga.Bianconeri fermi a 26 punti a metà classifica. Primo tempo di marca nerazzurra. Okoye si oppone a una conclusione ravvicinata di Lautaro Martinez, ma capitola quando il 'Toro' difende palla in area e calcia d'esterno nell'angolo (20').Portiere protagonista anche sul tentativo di Dimarco. Per l'Udinese, un tiro di Piotrowski respinto da Sommer. Ripresa più compassata. Okoye chiude la porta a Mkhitaryan.Dimarco segna in fuorigioco.

