Udinese vs Inter ventunesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Analisi della partita Udinese vs Inter, valida per la ventunesima giornata della Serie A 2025/2026. La sfida vede i friulani tentare di fermare la corsa dei nerazzurri, attualmente in testa alla classifica. Di seguito le probabili formazioni e le modalità di visione dell'incontro, in un contesto di attenzione e rispetto per il calcio italiano.
Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I friulani sognano l’impresa frenando la fuga dei nerazzurri capolisti. Udinese vs Inter si giocherà sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15 presso la BluEnergyArena. UDINESE VS INTER: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Quattro punti negli ultimi due turni per i friulani, che arrivano al confronto con l’Inter dopo aver vinto in trasferta contro il Torino, e pareggiato poi in seguito contro il Pisa. Malgrado un rendimento incostante nell’ultimo periodo, alternando risultati positivi e scivoloni inattesi, il bilancio della squadra di Runjac può ritenersi positivo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Serie A 2025/26, il calendario dell'Inter fino alla 24ª giornata
Udinese-Inter: orario e dove vederla in TV e streaming - Tutte le informazioni per seguire in diretta la 21ª giornata di Serie A.
Probabili formazioni Udinese-Inter: la decisione sul sostituto di Zaniolo, Mkhitaryan in pole
Udinese–Inter, pronostico Serie A: analisi e chiavi del match - Pronostico Udinese–Inter: analisi completa della partita di Serie A, stato di forma delle squadre, probabili formazioni e possibili scenari del match in programma a Udine.
Definiti anticipi e posticipi di Serie A fino alla 24ª giornata. Così gli impegni dell'Inter: Serie A | mercoledì 14/1 (20.45) INTER-Lecce Serie A | sabato 17/1 (15) Udinese-INTER Champions | martedì 20/1 (21) INTER-Arsenal Serie A | venerdì 23/1 (20.45)
ORARI INTER 21ª giornata | sabato 17 gennaio 2026, ore 15:00 Udinese vs INTER UCL GIORNATA 7 | martedì 20 gennaio 2026, ore 21:00 INTER vs Arsenal 22ª giornata | venerdì 23 gennaio 2026, ore 20:45 INTER vs Pisa
