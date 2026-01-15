Udinese vs Inter ventunesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Analisi della partita Udinese vs Inter, valida per la ventunesima giornata della Serie A 2025/2026. La sfida vede i friulani tentare di fermare la corsa dei nerazzurri, attualmente in testa alla classifica. Di seguito le probabili formazioni e le modalità di visione dell'incontro, in un contesto di attenzione e rispetto per il calcio italiano.

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I friulani sognano l’impresa frenando la fuga dei nerazzurri capolisti. Udinese vs Inter si giocherà sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15 presso la BluEnergyArena. UDINESE VS INTER: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Quattro punti negli ultimi due turni per i friulani, che arrivano al confronto con l’Inter dopo aver vinto in trasferta contro il Torino, e pareggiato poi in seguito contro il Pisa. Malgrado un rendimento incostante nell’ultimo periodo, alternando risultati positivi e scivoloni inattesi, il bilancio della squadra di Runjac può ritenersi positivo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

