Serie A 18a giornata | Como-Udinese 1-0
Nel match valido per la 18ª giornata di Serie A, il Como di Fabregas conquista una vittoria importante battendo 1-0 l'Udinese al Sinigaglia. La squadra locale, con questa affermazione, rafforza le proprie ambizioni europee, mentre i friulani, ancora a centro classifica, cercano continuità nel campionato. Un risultato che può influire sulla dinamica della stagione di entrambe le formazioni.
14.27 Alimenta i sogni europei il Como di Fabregas:al Sinigaglia piegata 1-0 l'Udinese, che naviga a centro classifica. Rigore per i lariani al 18' (trattenuta ingenua e plateale di Piotrowski su Moreno):Da Cunha trasforma.Minaccioso Jesus Rodriguez,nel recupero Padelli salva su Perrone.Nettamente meglio i biancoblù. Ripresa. Si scuotono gli ospiti: occasionissima Ekkelenkamp, il Var cancella il pari di Zaniolo. Rispondono i padroni di casa:traversa clamorosa Douvikas (60').Ultimo sussulto il sinistro di Kuhn alto di poco (86'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
