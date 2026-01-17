Serie A Lautaro stende l' Udinese | Inter in testa alla classifica

L'Inter conferma il suo momento positivo in Serie A, vincendo 1-0 in trasferta contro l'Udinese nella 21ª giornata. La squadra di Inzaghi si mantiene in testa alla classifica, grazie a una prestazione solida e concreta. Questa vittoria segue quella contro il Lecce, contribuendo a consolidare il ruolo dei nerazzurri come una delle principali candidate al titolo.

L'Inter non si ferma più. La capolista infila il secondo 1-0 consecutivo dopo quello con il Lecce battendo di misura in trasferta l'Udinese nel match valido per la 21a giornata di Serie A. I nerazzurri partono forte e creano diverse occasioni fin dai primi minuti con Lautaro e Dimarco per poi sbloccare il risultato poco prima della mezz'ora con lo stesso Lautaro, che raccoglie la sponda in area di Esposito e con un elegante tocco di esterno destro supera Okoye. I padroni di casa, il cui unico sussulto nel primo tempo è rappresentato da un tentativo centrale di Piotrowski murato da Sommer, crescono sensibilmente nella ripresa e - complice l'ingresso in campo di un secondo attaccante, Gueye, ad affiancare il troppo isolato Davis - mettono all'angolo gli ospiti nell'ultimo quarto d'ora.

