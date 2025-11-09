Inter Lazio 2-0 | Lautaro e Bonny portano i nerazzurri in testa alla classifica

L’Inter continua a correre. Con una prestazione solida, matura e di grande equilibrio, i nerazzurri battono la Lazio 2-0 a San Siro e agganciano la Roma in vetta alla classifica di Serie A con 24 punti, formando un nuovo tandem di testa prima della sosta per le Nazionali. Un gol per tempo, una gestione da squadra esperta e una solidità che ormai è marchio di fabbrica: questa l’ennesima prova di forza dell’Inter versione Chivu, capace di chiudere la settimana con un successo che pesa come un macigno nella corsa scudetto. Lautaro apre, Bonny chiude: l’Inter domina con autorevolezza. Servono appena tre minuti ai nerazzurri per sbloccare la gara. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

