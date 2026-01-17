Sequestrata una nave a Brindisi violate le sanzioni alla Russia Il video
Nella giornata di ieri, le autorità italiane hanno sequestrato una nave nel porto di Brindisi, proveniente dal Mar Nero e con bandiera di un’isola dell’Oceania. L’intervento si è reso necessario in quanto si sospetta la violazione delle sanzioni imposte alla Russia. L’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane, mira a garantire il rispetto delle norme internazionali.
AGI - La Guardia di finanza e l' Agenzia delle Dogane di Brindisi nei giorni scorsi hanno sequestrato nel porto del capoluogo pugliese una nave, battente bandiera di una piccola isola dell'Oceania, proveniente dalle acque territoriali russe del mar Nero, e il relativo carico di 33.000 tonnellate di materiale ferroso trasportato in violazione delle sanzioni adottate nei confronti della Federazione russa in conseguenza dell'invasione dell'Ucraina. Il Regolamento UE 8332014 e le successive integrazioni prevedono il divieto sia di effettuare operazioni commerciali in determinate località, inclusi alcuni porti della Federazione russa, sia di importare determinate categorie di merci, nonché l'applicazione di sanzioni nei confronti di una serie di persone fisiche e giuridiche incluse in 'black list'. 🔗 Leggi su Agi.it
Sequestrata una nave a Brindisi, violate le sanzioni alla Russia. Il video.
