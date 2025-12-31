Cavi sottomarini danneggiati tra Svezia Finlandia ed Estonia | sequestrata una nave partita dalla Russia

Nella notte tra il 29 e il 30 dicembre, due cavi sottomarini di comunicazione tra Svezia, Finlandia ed Estonia sono stati danneggiati. La nave coinvolta, partita dalla Russia, è stata sequestrata dalle autorità. L’evento potrebbe influire sulla rete di connettività nella regione, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture sottomarine. Restano in corso le indagini per chiarire le cause e le responsabilità dell’incidente.

Due cavi sottomarini per la comunicazione dati sono stati danneggiati nella notte tra il 29 e il 30 dicembre. Il primo tra la Finlandia e l'Estonia, il secondo nel Mar del Baltico tra la Svezia e l'Estonia. Qualche ora dopo, la polizia finlandese ha sequestrato un'imbarcazione sospettata di aver danneggiato il primo dei due cavi, quello che collega Helsinki a Tallinn, la capitale estone, nel Golfo di Finlandia. La polizia non ha rilasciato dettagli sulla provenienza dell'imbarcazione – ritrovata ancorata in mare – ma l'emittente pubblica finlandese Yle, citando il sito web marittimo MarineTraffic, ha riferito che si tratta della Fitburg, una nave cargo lunga 132 metri con bandiera di Saint Vincent e Grenadine, partita da San Pietroburgo, in Russia, diretta ad Haifa, in Israele.

Danneggiati cavi sottomarini Finlandia-Estonia e Svezia-Estonia - Un cavo sottomarino per la comunicazione dati tra la Finlandia e l'Estonia è stato danneggiato.

Comunicazione dati Svezia: danneggiato un altro cavo sottomarino - Le autorità finlandesi hanno per prime indicato la rottura di un cavo per telecomunicazioni nel Golfo di Finlandia tra ...

