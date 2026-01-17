Nave sequestrata a Brindisi violate le sanzioni alla Russia

La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane di Brindisi hanno sequestrato una nave proveniente dal Mar Nero, battente bandiera di un’isola dell’Oceania. L’operazione ha rilevato violazioni delle sanzioni imposte alla Russia, con il sequestro della nave e del carico di 33 unità. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo e rispetto delle norme internazionali vigenti in materia di sanzioni.

La Guardia di finanza e l'Agenzia delle Dogane di Brindisi nei giorni scorsi hanno sequestrato nel porto del capoluogo pugliese una nave, battente bandiera di una piccola isola dell'Oceania, proveniente dalle acque territoriali russe del mar Nero, e il relativo carico di 33.000 tonnellate di materiale ferroso trasportato in violazione delle sanzioni adottate nei confronti della federazione russa in conseguenza dell'invasione dell'Ucraina. Il Regolamento Ue 8332014 e le successive integrazioni prevedono il divieto sia di effettuare operazioni commerciali in determinate località, inclusi alcuni porti della Federazione russa, sia di importare determinate categorie di merci, nonché l'applicazione di sanzioni nei confronti di una serie di persone fisiche e giuridiche incluse in 'black list'.

