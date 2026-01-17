Sequestra i videogame al figlio bambino di 11 anni spara e uccide il padre

Un bambino di 11 anni in Pennsylvania è stato accusato di aver ucciso il padre con un colpo di pistola, dopo che quest’ultimo aveva sequestrato la console Nintendo Switch. L’episodio solleva interrogativi sulla gestione della disciplina e sull’impatto dei videogiochi sulla giovani generazioni. Un fatto grave che evidenzia la necessità di affrontare con attenzione temi come la violenza e il comportamento infantile in contesti familiari.

(Adnkronos) – Il padre sequestra i videogame, il figlio di 11 anni lo uccide. Un bambino in Pennsylvania, negli Stati Uniti, è accusato di aver ucciso il padre con un colpo d'arma da fuoco dopo che gli era stata confiscata la console Nintendo Switch. Il bambino deve rispondere di omicidio ed è attualmente in custodia dopo la sparatoria avvenuta lo scorso 13 gennaio nell'abitazione di famiglia a Duncannon Borough, secondo quanto riferiscono documenti giudiziari citati dall’emittente Wgal News 8. La polizia è intervenuta intorno alle 3.20 del mattino per rispondere alla segnalazione di un uomo "privo di sensi" e ha trovato il 42enne Douglas Dietz morto nel letto per una ferita d'arma da fuoco alla testa. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

