Sepp Kuss e l' idea dei tre Grandi Giri in un anno | Non la escludo

Sepp Kuss, noto come uno dei migliori gregari del ciclismo attuale, ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli. Dopo aver vinto la Vuelta 2023 e partecipato a tutti e tre i Grandi Giri nello stesso anno, si apre la possibilità di vedere un suo possibile tentativo di affrontare tutti i tre grandi appuntamenti in un singolo stagione. Una scelta che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella sua carriera e nel panorama ciclistico internazionale.

Roma, 17 gennaio 2026 - Per molti, quando è al pieno della forma, è il miglior gregario attualmente presente in gruppo, ma la vittoria a sorpresa della Vuelta 2023 lo ha consacrato a qualcosa di più: curiosamente, quell'anno Sepp Kuss era stato al via di tutti e tre i Grandi Giri, vincendo quello spagnolo e piazzandosi 14esimo e 12esimo rispettivamente al Giro d'Italia e al Tour de France. Chissà che quest'anno il copione non possa ripetersi. Le dichiarazioni di Kuss. Una scelta ma, chissà, forse da parte della Visma-Lease a Bike si potrebbe parlare anche di un'esigenza alla luce dell'improvviso ritiro di Simon Yates che ha tolto una pedina preziosa dal roster e dalla disponibilità di Jonas Vingegaard, il faro centrale: per ora Kuss è già certo di partecipare al Giro d'Italia 2026 e Tour de France 2026 ma, come confermato ai microfoni di Marca, l'ipotesi di un'altra tripletta non è da escludere e non senza cullare anche qualche ambizione personale.

