Mikel Landa, veterano del ciclismo, si confronta con una proposta insolita: partecipare a tutti e tre i Grandi Giri in un’unica stagione. In un contesto in cui molti corridori si ritirano precocemente, Landa valuta questa sfida come una possibilità concreta, alimentando discussioni e curiosità nel mondo del ciclismo professionistico. La sua idea rappresenta un’inedita sfida sportiva, che potrebbe ridefinire gli obiettivi di un atleta di alto livello.

Roma, 9 gennaio 2026 - In un ciclismo in cui i ritiri dei corridori sono sempre più precoci, non ultimo Simon Yates, il veterano Mikel Landa non solo non lascia ma addirittura raddoppia, con un pensiero stupendo addirittura per un clamoroso tris: quello di tutti i Grandi Giri nella stessa stagione. Le dichiarazioni di Landa. Intercettato da AS, lo spagnolo ha confermato le presenze certe a Giro d'Italia 2026 e Tour de France 2026, aggiungendo a esse l'ipotesi anche della Vuelta 2026. "I tre Grandi Giri in un anno è qualcosa che non ho mai fatto e per cui non ho mai avuto l'opportunità di farlo durante la mia carriera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mikel Landa e la pazza idea dei tre Grandi Giri in un anno: "Ci sto pensando"

