Sembra che le proteste in Iran si siano fermate
Le proteste in Iran sembrano essersi placate, dopo settimane di repressione e perdite umane. A Teheran e nelle altre città principali, non sono stati registrati cortei o manifestazioni nelle ultime ore. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si attendono eventuali sviluppi futuri.
Stando alle informazioni che riescono a filtrare fuori dal paese, sembra che negli ultimi giorni si siano interrotte le enormi proteste che erano iniziate in Iran a fine dicembre. Le manifestazioni sono state represse dal regime con una brutalità che non ha precedenti nella storia recente del paese, e sfidare livelli tali di violenza a lungo era probabilmente insostenibile: migliaia di persone sono state uccise, nonostante il regime iraniano abbia parlato solo di alcune centinaia. Le agenzie Reuters e Associated Press hanno parlato con diverse persone che vivono nella capitale Teheran, che hanno raccontato che in città la situazione pare essere tranquilla. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Leggi anche: Iran, le proteste in diretta: Teheran: “Trump ci ha informati che non attaccherà”, Casa Bianca: “Fermate 800 esecuzioni, monitoriamo”
Leggi anche: Trump: "L'Iran dice che le uccisioni si sono fermate. Verificheremo se è vero"
Iran, Trump congela l'attacco. Usa spostano portaerei Lincoln nel Medio Oriente; Il cambiamento incombe sull’Iran; In Iran il costo del silenzio ha superato quello della protesta; Per l'Iran i giorni più neri: migliaia di morti nelle proteste e incognite come macigni sul suo futuro.
Proteste Iran, Pahlavi: "Posso garantire transizione". Usa: "Stop a 200 esecuzioni". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Proteste Iran, Pahlavi: 'Posso garantire transizione'. tg24.sky.it
PROTESTE IN IRAN: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 12 GENNAIO 2026 - PROTESTE IN IRAN: ULTIME NEWS – Da ormai due settimane la Repubblica islamica dell’Iran è attraversata da un’ondata di proteste che coinvolgono commercianti, giovani e ampi settori della società civil ... tpi.it
Il silenzio del Cremlino sulle proteste in Iran nasconde quanto la Russia abbia da perdere - Il Cremlino è probabilmente preoccupato che sostenere apertamente l’Iran possa fare più male che bene. globalist.it
Ancora PROTESTE in IRAN: CADRÀ il REGIME?
#Iran, con una feroce repressione e migliaia di vittime, il #regime sembra aver in parte arginato le grandi #proteste di questi giorni. Ma Trump esorta gli iraniani a continuare a mobilitarsi e promette di intervenire in loro aiuto. #Tg1 Sergio Paini - facebook.com facebook
Sono in corso disordini nel carcere di Vasto in seguito alle proteste di un gruppo di detenuti, sembra legate... x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.