Le proteste in Iran sembrano essersi placate, dopo settimane di repressione e perdite umane. A Teheran e nelle altre città principali, non sono stati registrati cortei o manifestazioni nelle ultime ore. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si attendono eventuali sviluppi futuri.

Stando alle informazioni che riescono a filtrare fuori dal paese, sembra che negli ultimi giorni si siano interrotte le enormi proteste che erano iniziate in Iran a fine dicembre. Le manifestazioni sono state represse dal regime con una brutalità che non ha precedenti nella storia recente del paese, e sfidare livelli tali di violenza a lungo era probabilmente insostenibile: migliaia di persone sono state uccise, nonostante il regime iraniano abbia parlato solo di alcune centinaia. Le agenzie Reuters e Associated Press hanno parlato con diverse persone che vivono nella capitale Teheran, che hanno raccontato che in città la situazione pare essere tranquilla.

© Ilpost.it - Sembra che le proteste in Iran si siano fermate

