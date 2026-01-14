Trump | L' Iran dice che le uccisioni si sono fermate Verificheremo se è vero

L'Iran afferma che le uccisioni si sono fermate, ma sarà necessario verificare questa affermazione. La crisi nel paese prosegue con segnali contrastanti, riflettendo un quadro di tensioni interne ed esterne in evoluzione. Mentre gli sviluppi si susseguono, l’attenzione internazionale rimane alta, cercando di comprendere le reali condizioni sul terreno e le possibili implicazioni future.

La crisi iraniana entra in una nuova fase, segnata da segnali contrastanti sul piano interno e da un crescente irrigidimento internazionale. Gli Stati Uniti riducono parte della loro presenza militare nella regione e interrompono le comunicazioni dirette con Teheran, mentre think tank americani registrano un calo delle proteste dopo giorni di mobilitazioni diffuse. Sul fronte interno, il regime promette processi rapidi per gli arrestati e intensifica la propaganda televisiva con confessioni forzate. Russia e opposizione in esilio alzano il livello dello scontro politico, mentre il blackout di internet continua a isolare il Paese.

Make Iran Great Again: lo scrive sui social Donald Trump promettendo ai manifestanti che l’aiuto statunitense è in arrivo. Ma l’Iran è un Paese molto diverso dal Venezuela, il contesto è completamente differente. La Casa Bianca sta vagliando tutte le ipotesi su facebook

