Iran le proteste in diretta | Teheran | Trump ci ha informati che non attaccherà Casa Bianca | Fermate 800 esecuzioni monitoriamo

Da fanpage.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime notizie sull’Iran segnalano un ritorno alla calma relativa, con Teheran che comunica di essere stato informato da Trump dell’assenza di un attacco imminente. La Casa Bianca chiede di fermare le esecuzioni e mantiene alta l’attenzione sulla situazione interna. Nonostante la riapertura dello spazio aereo, le tensioni nel paese rimangono elevate, mentre le proteste continuano a coinvolgere diverse città.

Le ultime notizie in diretta sulle proteste in Iran: scongiurato attacco imminente degli USA e riaperto lo spazio aereo di Teheran, ma la tensione nel paese resta altissima. Trump: "Osserveremo e vedremo come procede". Oggi si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'Onu. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

