Iran le proteste in diretta | Teheran | Trump ci ha informati che non attaccherà Casa Bianca | Fermate 800 esecuzioni monitoriamo
Le ultime notizie sull’Iran segnalano un ritorno alla calma relativa, con Teheran che comunica di essere stato informato da Trump dell’assenza di un attacco imminente. La Casa Bianca chiede di fermare le esecuzioni e mantiene alta l’attenzione sulla situazione interna. Nonostante la riapertura dello spazio aereo, le tensioni nel paese rimangono elevate, mentre le proteste continuano a coinvolgere diverse città.
Le ultime notizie in diretta sulle proteste in Iran: scongiurato attacco imminente degli USA e riaperto lo spazio aereo di Teheran, ma la tensione nel paese resta altissima. Trump: "Osserveremo e vedremo come procede". Oggi si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'Onu. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Proteste Iran, vandalizzata e incendiata moschea Abuzar a Teheran - Un video di sorveglianza mostra atti di vandalismo all’interno della moschea Abuzar di Teheran, avvenuti il giorno prima dell’incendio segnalato dai media. tg24.sky.it
Iran, Trump: «Continuate le proteste, l'aiuto arriva». Ira di Mosca: «Attacco a Teheran avrebbe conseguenze disastrose». Media: possibili 20mila morti - Qualsiasi paese che intrattenga rapporti commerciali con l'Iran dovrà pagare una tariffa del 25% sulle transazioni effettuate con gli Usa, annuncia Trump. ilmessaggero.it
Proteste in Iran, Trump minaccia intervento Usa
"Help Is on It's Way": proteste in Iran e Trump prepara l'attacco Guarda un nuovo episodio della serie "House of Trump" x.com
Iran, crisi ecologica. Gli analisti attribuiscono le proteste alla crisi economica e alle lotte politiche. Ma una crisi profonda mina il patto sociale: collasso ecologico. https://l.euronews.com/TTtA - facebook.com facebook
