Selma Spahic, il teatro e tutto ciò che contiene.

Selma Spahic è una figura significativa nel teatro bosniaco, nota per il suo impegno artistico e culturale. Fondato nel 1992 durante l’assedio di Sarajevo, il «Sarajevo Ratni Teatar» rappresenta un importante esempio di resilienza e testimonianza storica. La sua opera riflette le sfide della guerra e l’importanza del teatro come strumento di memoria e dialogo. Qui si esplora il ruolo di Spahic e il significato del teatro in contesti di conflitto.

Il «Sarajevo Ratni Teatar» (Teatro di guerra) è nato nel 1992, durante i giorni dell’assedio della capitale bosniaca quando la guerra nei Balcani sgretolava uno dei cuori pulsanti d’Europa, riducendo. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

