Selma Spahic il teatro e tutto ciò che contiene
Selma Spahic è una figura significativa nel teatro bosniaco, nota per il suo impegno artistico e culturale. Fondato nel 1992 durante l’assedio di Sarajevo, il «Sarajevo Ratni Teatar» rappresenta un importante esempio di resilienza e testimonianza storica. La sua opera riflette le sfide della guerra e l’importanza del teatro come strumento di memoria e dialogo. Qui si esplora il ruolo di Spahic e il significato del teatro in contesti di conflitto.
Il «Sarajevo Ratni Teatar» (Teatro di guerra) è nato nel 1992, durante i giorni dell’assedio della capitale bosniaca quando la guerra nei Balcani sgretolava uno dei cuori pulsanti d’Europa, riducendo. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Giovanni Allevi torna al Teatro Donizetti di Bergamo: “Tutto ciò che desidero è celebrare la bellezza ed il miracolo della vita”
Leggi anche: Quando Hannoun assicurava: "Tutto ciò che raccolgo e il denaro che invio finisce in progetti nettamente umanitari al 100%"
Selma Spahic, il teatro e tutto ciò che contiene.
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.