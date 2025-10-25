Giovanni Allevi torna al Teatro Donizetti di Bergamo | Tutto ciò che desidero è celebrare la bellezza ed il miracolo della vita
Bergamo. Giovanni Allevi tornerà a esibirsi al Teatro Donizetti il 5 maggio 2026 alle 20.30 con il suo nuovo tour europeo di pianoforte solo. “Riprendo timidamente il tour dei concerti all’estero. So già che sarà molto faticoso per via della condizione sofferente del mio corpo – spiega Allevi -. Eppure sento di avvicinarmi al Pianoforte con un sentimento completamente nuovo: Amore allo stato puro! Non mi interessa il successo, non il riscontro esterno. Tutto ciò che desidero – aggiunge – è celebrare la bellezza ed il miracolo della vita!” Il concerto sarà un’esperienza che unisce musica e riflessione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
