Mohammad Hannoun, noto per affermare che i fondi raccolti venissero destinati esclusivamente a progetti umanitari, si trova attualmente in carcere con l'accusa di aver indirizzato parte di tali fondi a Hamas. Le autorità contestano l'uso improprio dei proventi delle raccolte benefiche, sollevando dubbi sulla trasparenza e sulla destinazione delle donazioni.

Mohammad Hannoun è in carcere con l'accusa di aver destinato fondi ad Hamas derivanti da raccolte benefiche. Il presidente dell'Associazione palestinesi in Italia opera da quasi tre decenni nel nostro Paese apparentemente come tramite per finanziare opere in Palestina e Giordania grazie alla bontà d'animo degli italiani, che si sono dimostrati sempre particolarmente generosi con la sua attività, anche perché negli anni è riuscito a farsi legittimare dalle istituzioni e dalla politica, acquisendo autorevolezza. L'impianto accusatorio della procura di Genova, però, come scritto anche da questo Giornale, lo colloca tra i referenti esterni dell'organizzazione terroristica e anche la sua rete di contatti appare quanto meno sospetta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quando Hannoun assicurava: "Tutto ciò che raccolgo e il denaro che invio finisce in progetti nettamente umanitari al 100%"

