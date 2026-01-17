Se la lingua di Hamas è entrata anche nella nostra cultura

Nell’ottobre 2023, un adolescente francese sfoglia il manuale di storia e si imbatte in riferimenti a eventi internazionali. Questa presenza di notizie globali nel materiale scolastico riflette come temi di attualità e questioni di conflitto abbiano ormai trovato spazio anche nella nostra cultura, influenzando il modo in cui le nuove generazioni comprendono e interpretano il mondo che le circonda.

In Francia il colosso che controlla il quaranta per cento del mercato scolastico usa nei libri di testo il lessico dei comunicati dei terroristi di Gaza. E non si tratta di sviste, ma di una presa di posizione che si verifica anche altrove Un adolescente francese di sedici anni si prepara alla lezione di Storia, apre il manuale Hachette e legge: "Nell'ottobre 2023, in seguito alla morte di oltre 1.200 coloni ebrei in una serie di attacchi di Hamas, Israele ha deciso di inasprire il suo blocco economico e invadere gran parte della Striscia di Gaza, innescando una crisi umanitaria su larga scala nella regione".

Israel Daily News - 22 dicembre 2025 | Un'altra guerra con l'Iran?

Commesse Dipartimento Difesa Usa. La Leonardo al primo posto nei sistemi anti-drone in partnership con le start up israeliane.. di Antonio Mazzeo* A fine 2025, Italian Defense Tecnologies, testata in lingua inglese che segue la produzione bellica italiana, h - facebook.com facebook

