17 gen 2026

Nell’ottobre 2023, un adolescente francese sfoglia il manuale di storia e si imbatte in riferimenti a eventi internazionali. Questa presenza di notizie globali nel materiale scolastico riflette come temi di attualità e questioni di conflitto abbiano ormai trovato spazio anche nella nostra cultura, influenzando il modo in cui le nuove generazioni comprendono e interpretano il mondo che le circonda.

In Francia il colosso che controlla il quaranta per cento del mercato scolastico usa nei libri di testo il lessico dei comunicati dei terroristi di Gaza. E non si tratta di sviste, ma di una presa di posizione che si verifica anche altrove Un adolescente francese di sedici anni si prepara alla lezione di Storia, apre il manuale Hachette e legge: “Nell’ottobre 2023, in seguito alla morte di oltre 1.200 coloni ebrei in una serie di attacchi di Hamas, Israele ha deciso di inasprire il suo blocco economico e invadere gran parte della Striscia di Gaza, innescando una crisi umanitaria su larga scala nella regione”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

