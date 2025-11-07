Se volete perdere! L’entrata a gamba tesa di Mentana | con chi se la prende

C’è un vizio antico che accompagna la sinistra italiana: la ricerca costante di un “papa straniero”, di una figura lontana ma capace di incarnare ideali, sogni e soluzioni che sembrano mancare dentro i confini nazionali. Ogni volta che, da qualche parte del mondo, un politico progressista conquista il potere, in Italia si riaccende la speranza di poter importare quel modello e adattarlo alla realtà nostrana. È accaduto con Obama, con Corbyn, con Sánchez e, ora, con Zohran Mamdami, il neo eletto sindaco di New York. Leggi anche: Schlein esulta per Mamdani: “Bel risveglio”. Vannacci scatena la polemica Il nuovo idolo progressista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

