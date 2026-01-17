Scontro tra auto e moto | ferito un 17enne

Un incidente stradale si è verificato a Fontanafredda venerdì 16 gennaio alle 9:30, coinvolgendo un'auto e una moto. A rimanere ferito è stato un ragazzo di 17 anni, che ha riportato lesioni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, per chiarire le dinamiche dell’accaduto e garantire la sicurezza stradale nella zona.

Le cause sono in corso di accertamento da parte della polizia locale di Fontanafredda che ha cercato di gestire il traffico veicolare lungo la provinciale 64. Stando alle ricostruzioni delle forze dell'ordine un'auto e una moto si sono scontrate in via Antonini. Il ragazzo, in sella a una Ktm 125, stava percorrendo la strada per andare a scuola. Il conducente della vettura, un 60enne di Roveredo in Piano, aveva invece appena lasciato una stazione di rifornimento. Dopo essersi immesso nella statale in direzione di Fontanafredda con la sua Opel Insigna l'uomo sostiene di non essersi accorto della presenza del giovane motociclista.

