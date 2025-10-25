Scontro tra moto e auto nel Tarantino | perde la vita un 17enne l’amico è gravissimo

Un ragazzo di 17 anni è morto e un suo amico di 16 anni è ricoverato in gravissime condizioni in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in via Tagliate, a San Marzano di San Giuseppe (Taranto). Secondo una prima ricostruzione, i due giovani viaggiavano a bordo di una moto che, per cause in corso di accertamento, si sarebbe scontrata con un’auto nei pressi di un incrocio. L'impatto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Scontro tra moto e auto nel Tarantino: perde la vita un 17enne, l’amico è gravissimo

