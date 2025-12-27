Scontro tra un' auto e una moto | 17enne finisce in ospedale
Grave incidente oggi pochi minuti dopo le 18 a Prata Camportaccio, lungo via Nazionale.Per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Chiavenna, intervenuti sul posto, un'auto e una moto si sono scontrate.Ferito graveAd avere la peggio, un ragazzo di soli 17. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
