Scontro rigassificatore Piombino | nessuno lo vuole Dove andrà non si sa

Lo scontro sul rigassificatore di Piombino prosegue senza una soluzione definitiva. Dopo tre anni di permanenza nel porto, la sua futura destinazione rimane incerta, alimentando dubbi e tensioni tra le parti coinvolte. La questione, nota ormai da tempo, evidenzia la complessità delle scelte energetiche e ambientali che il territorio deve affrontare. La situazione richiede un approfondimento dettagliato e obiettivo per comprendere le implicazioni di questa vicenda.

Che i tre anni di permanenza nel porto di Piombino per il rigassificatore sarebbero scaduti dopo tre anni era noto tre anni fa. Che Snam avrebbe chiesto una proroga era prevedibile. Che l’ ex Golar Tundra ora Italis Lng rimarrà a Piombino oltre luglio 2026 pare essere al momento l’unica soluzione. Visto e considerato che in questi tre anni il governo Meloni non ha individuato dove andrà il rigassificatore dopo i tre anni nel porto di Piombino. Un punto è certo: Giani, presidente bis Regione Toscana, commissario straordinario per il rigassificatore nominato nel giugno 2022 dall’allora premier Draghi, ministro era Cingolani, ha detto no alla proroga. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Rigassificatore Piombino | Scontro tra Regioni, Giani: "Nessuna proroga finché sarò commissario". Bucci: "No al ricollocamento a Vado Ligure".

