Al contrario di quanto si può pensare, il primo Primark in assoluto ha un nome diverso rispetto a quello in base al quale è nota l’azienda. Andiamo a scoprire la verità su una storia che è molto curiosa. Tra le catene più note in ambito di abbigliamento disponibile a prezzi convenienti, a livello europeo e globale spicca sicuramente Primark, un’azienda che arriva dall’Irlanda e che fa parte dell’azienda Associated British Foods. Al giorno d’oggi, ha punti vendita in Austria, Francia, Belgio, Italia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, USA e Slovenia, ed è in costante espansione, come del resto i fan del marchio sapranno benissimo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Nessuno lo sa, ma il primo Primark non si chiama Primark: ecco dove nasce la "leggenda" di questo colosso