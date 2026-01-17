Rigassificatore Piombino | Scontro tra Regioni Giani | Nessuna proroga finché sarò commissario Bucci | No al ricollocamento a Vado Ligure
Il progetto del rigassificatore di Piombino è al centro di un acceso confronto tra le Regioni, con Giani che annuncia nessuna proroga finché sarà commissario e Bucci che si oppone al ricollocamento a Vado Ligure. Le posizioni divergenti riflettono una comune opposizione, motivata da ragioni condivise, dove il destino di un sito influisce su quello dell’altro. La questione evidenzia le delicate dinamiche tra interessi territoriali e strategici nel settore energetico.
Uniti dal "no", che non è a priori, ma divisi proprio in virtù delle stesse ragioni, perché dall'eventuale sorti dell'uno dipendono quelle dell'altro. Il "no", ribadito dai presidenti delle Regioni Toscana e Liguria, è quello al nuovo posizionamento della nave rigassificatore Italis Lng. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
