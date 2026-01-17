Scisma a Berlino, la partita di Leone.

Il dossier sullo scisma a Berlino rappresenta una delle sfide più complesse per Leone XIV, ereditato da Francesco. In un momento cruciale segnato dal Giubileo e dal conclave, la tensione tra cattolici e protestanti in Germania si intensifica, sotto la lente del cardinale Gehrard Müller, che parla di un «processo di protestantizzazione». Questa situazione richiede attenzione e analisi approfondite per comprendere le implicazioni future per la Chiesa.

È in tedesco il dossier più scottante che Leone XIV ha ereditato da Francesco. L'anno del Giubileo e del conclave non ha fermato quello che il cardinale Gehrard Müller ha definito il «processo di protestantizzazione» della Chiesa cattolica in Germania. E se finora Roma ha preso tempo davanti ai continui passi in avanti d'oltre Reno, adesso i nodi stanno venendo al pettine. Nelle prossime ore il Papa dovrebbe ricevere monsignor Nikola Eterovic, nunzio apostolico a Berlino. È inevitabile che la conversazione verrà monopolizzata dal voto imminente della Conferenza episcopale tedesca sullo Statuto della conferenza sinodale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

