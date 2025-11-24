Giochiamo questa partita fino alla fine | la sicurezza di Giulia ad Affari Tuoi manda a monte la partita

Fanpage.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulia e Giulio, concorrenti originari di Loano, provano a vincere ad Affari Tuoi ma la eccessiva sicurezza di sé dimostrata dalla pacchista manda a monte la partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

giochiamo partita fino fine“Giochiamo questa partita fino alla fine”: la sicurezza di Giulia ad Affari Tuoi manda a monte la partita - Giulia e Giulio, concorrenti originari di Loano, provano a vincere ad Affari Tuoi ma la eccessiva sicurezza di sé dimostrata dalla pacchista manda a monte ... Segnala fanpage.it

Affari Tuoi, Stefano De Martino ci prova fino alla fine: la partita va in fumo - Prima di Milly Carlucci e di Ballando con le Stelle, è andata in onda la consueta puntata di Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino: nella puntata del 25 ottobre 2025, gioca Costantino da Gaeta, ... dilei.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Giochiamo Partita Fino Fine