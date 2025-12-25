A Berlino il tradizionale tuffo di NataleBerlinoA Berlino il tradizionale tuffo di Natale

25 dic 2025

Nuotatori coraggiosi si tuffano nel freddo lago Oranke rispettando la tradizione di Natale natalizia a Berlino. L’acqua ha una temperatura di 1,5 gradi, ma la temperatura esterna di meno 8 gradi è oggi la parte più impegnativa per tutti i nuotatori invernali. Il gruppo di nuotatori entra in acqua con costumi natalizi. Dopo la nuotata si riuniscono per cantare canti di Natale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

