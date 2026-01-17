Sci Nicol Delago vince libera Tarvisio
Nicol Delago ottiene il suo primo successo in Coppa del Mondo, vincendo la discesa libera a Tarvisio. La gara, tornata in calendario dopo 15 anni, ha visto la sciatrice italiana imporsi con un tempo di 12.16. Questo risultato rappresenta un traguardo importante nella carriera di Delago, confermando il suo talento nelle discipline veloci e contribuendo a rafforzare la presenza italiana nelle competizioni di alto livello.
12.16 Primo successo in Coppa del Mondo per Nicol Delago, che trionfa nella libera di Tarvisio (località tornata in calendario dopo 15 anni). La 30enne di Bressanone (5 podi in CdM prima di questa gara) scende col pettorale n.3 e costruisce il successo nel tratto centrale della pista, dopo aver 'dominato' la parte del percorso avvolta nella nebbia Due decimi il margine sulla tedesca Weidle-Winkelmann, qualche centesimo in più su Lindsey Vonn, terza. Sesta Laura Pirovano, decima Nadia Delago (sorella di Nicol), undicesima Sofia Goggia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
