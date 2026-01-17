Sci di fondo otto azzurri superano le qualificazioni della sprint tl di Oberhof

Otto sciatori italiani hanno superato le qualificazioni della sprint in tecnica libera a Oberhof, tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. Tra uomini e donne, cinque atleti e tre atlete proseguono il percorso nella fase a eliminazione diretta. La competizione si svolge nella località tedesca, confermando la presenza di rappresentanti azzurri tra i favoriti della tappa.

Sono ben otto gli azzurri che superano le qualificazioni della sprint in tecnica libera di Oberhof, in Germania, sede della sesta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: gli italiani saranno protagonisti nei quarti di finale con 5 uomini e 3 donne. Nel settore maschile, nonostante l'assenza del dominatore Johannes Hoesflot Klaebo, chiude al comando l'altro norvegese Lars Heggen con il tempo di 2'24?40, davanti allo svizzero Roman Alder, secondo a 0?19, ed allo svedese George Eon, terzo a 1?21. Quarta piazza per Federico Pellegrino, staccato di 1?62, ma in casa Italia avanzano anche Martino Carollo, 19° a 3?49, Michael Hellweger, 21° a 3?64, Davide Graz, 23° a 3?76, e Simone Mocellini, 29° a 4?60.

