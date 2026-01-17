LIVE Sci di fondo Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA | otto azzurri alle fasi finali! Pellegrino con il quarto tempo

Segui la diretta dello Sprint Oberhof 2026 di sci di fondo, con otto atleti italiani qualificati alle fasi finali. Tra loro, Pellegrino si distingue con il quarto tempo. In campo maschile, prestazioni positive rafforzano il rendimento azzurro, nonostante alcune difficoltà, come quella di Elia Barp. Resta aggiornato sui risultati e le ultime notizie dall'evento, consultando questa pagina in tempo reale.

14.43 In campo maschile la prova azzurra è stata ancor più positiva, anche se rimane la macchia della brutta prestazione di Elia Barp. Come sempre a trainare gli italiani è il veterano Federico Pellegrino che chiude con il quarto miglio tempo. Dentro anche Hellweger, Mocellini, Carollo e Graz. 14.41 Buona la prestazione degli azzurri! In campo femminile, dominato come spesso accade da Svezia e Norvegia sono ben tre le italiani in gara alle fasi finali: Monsorno, De Martin Pinter e Cassol. 14.38 Queste le batterie del primo turno delle fasi finali! Heat 1: Heggen, Alder, Schoonmaker, Northug, Mrkonjic, McMullen Heat 2: Pellegrino, Naeff, Cerny, Young, Algotsson, Mocellini.

