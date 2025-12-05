Sci di fondo cinque italiani superano le qualificazioni della sprint tc di Trondheim

La seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, in programma a Trondheim, in Norvegia, si apre con le qualificazioni della sprint in tecnica classica: cinque italiani, tre donne e due uomini, sugli undici totali al via passano alla fase finale della gara, che prenderà il via alle ore 12.15. Nelle qualificazioni femminili il miglior tempo è della finlandese Jasmi Joensuu, che copre gli 1.4 km in 3’26?06, andando a precedere le svedesi Moa Ilar, seconda a 0?35, e Linn Svahn, terza a 1?56. In casa Italia sono tre le azzurre che passano alla fase finale: 20ma Nicole Monsorno a 6?72, davanti a Federica Cassol, 21ma a 6?96, mentre Iris De Martin Pinter è 23ma a 7?15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci di fondo, cinque italiani superano le qualificazioni della sprint tc di Trondheim

