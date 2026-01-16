Sci alpino Franzoni trionfa nel SuperG di Wengen | primo successo in Coppa del Mondo

Giovanni Franzoni si distingue nel SuperG di Wengen, ottenendo il suo primo successo in Coppa del Mondo 2025/2026. La gara si è svolta in un contesto di grande attenzione per lo sci alpino italiano, confermando l'ottimo livello degli atleti azzurri in questa disciplina. La vittoria di Franzoni rappresenta un importante traguardo nella sua carriera e un segnale positivo per il movimento dello sci in Italia.

Mandatory Credit: Photo by Action PressShutterstock (16348027bs) Giovanni FRANZONI, ITA, bib number 1, Winner photo, podium photo, ITA Team photo, Men's Super G at Audi FIS Ski World Cup 2025-26 in Wengen, Switzerland, 2026-01-16, Photo Credit: action press Markus Ulmer Audi FIS Ski World Cup 2025-26 in Wengen, Switzerland - 16 Jan 2026 Il SuperG maschile di Wengen, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 20252026, parla italiano. A firmare l'impresa è Giovanni Franzoni, che centra il primo successo in carriera imponendosi con il tempo di 1'45"19. Sci alpino, Wengen si tinge d'azzurro: Giovanni Franzoni trionfa nel Super-G - G del Lauberhorn, conquistando la vittoria davanti ai grandi protagonisti della disciplina, compreso Marco Odermatt. corrieredellosport.it

Sci, Franzoni conquista il SuperG a Wengen: è il primo trionfo in carriera - Il 24enne azzurro, sceso con il pettorale numero 1, ha trionfato sulla leggendaria pista del Lauberhorn, precedendo al traguardo l'austriaco Babinsky e lo svizzero Von Allmen. tg24.sky.it

Giovanni Franzoni magico, trionfa in SuperG a Wengen: è la prima vittoria in carriera in Coppa del mondo - Il bresciano di Manerba sul Garda ha vinto con 35 centesimi sull’austriaco Stefan Babinsky e con 37 centesimi su Franjo Von Allmen. today.it

GIOOOOOOOOOOOOOOO CA-PO-LA-VO-RO di Franzoni a Wengen! Giovanni DOMINA il superG svizzero in Coppa del Mondo di sci alpino! E GUARDA TUTTI DALL’ALTOOOOOOOOOOOO #ItaliaTeam FISI - Federazione Italiana Sport Invern - facebook.com facebook

#Sci Primo successo in Coppa del Mondo di sci alpino per Giovanni #Franzoni. Il 24enne azzurro, sceso con il pettorale numero 1, ha vinto il SuperG di Wengen, precedendo l’austriaco Babinsky e lo svizzero von Allmen. x.com

