Scandicci Lodo Guenzi in scena con ‘Morte accidentale di un anarchico’
Giovedì 22 gennaio alle ore 21:15, al Teatro Aurora di Scandicci, Lodo Guenzi sarà protagonista dello spettacolo ‘Morte accidentale di un anarchico’ di Dario Fo e Franca Rame. L’evento rappresenta un’occasione per assistere a una delle opere più significative del teatro di impegno civile, interpretata da un attore noto per la sua versatilità.
Firenze, 17 gennaio 2026 – Giovedì 22 gennaio (ore 21,15) al Teatro Aurora di Scandicci, Lodo Guenzi è il protagonista di ‘ Morte accidentale di un anarchico’ di Dario Fo e Franca Rame. Si tratta dell’appuntamento inaugurale dell’edizione 2026 di Auroradiseraa, la rassegna frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo e il Comune di Scandicci. Nel 1921 un emigrante italiano “volò” fuori dalla finestra del palazzo della polizia di New York: è questo l’episodio che Dario Fo prende a pretesto per Morte accidentale di un anarchico, una farsa tragica, divertentissima e inquietante che dopo più di cinquant’anni è ancora oggi rappresentata con grande successo in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: 'Morte accidentale di un anarchico' con Lodo Guenzi
Leggi anche: Teatro Giordano di Foggia, stagione 2025/2026: Lodo Guenzi in scena con ‘Morte accidentale di un anarchico’
Auroradisera 2026: giovedì 22 gennaio Lodo Guenzi è il protagonista di Morte accidentale di un anarchico di Dario Fo e Franca Rame.
Scandicci, Lodo Guenzi in scena con ‘Morte accidentale di un anarchico’ - Firenze, 17 gennaio 2026 – Giovedì 22 gennaio (ore 21,15) al Teatro Aurora di Scandicci, Lodo Guenzi è il protagonista di ‘ Morte accidentale di un anarchico’ di Dario Fo e Franca Rame. lanazione.it
«Morte accidentale di un anarchico», la risata storta del Matto di Lodo Guenzi tra satira e politica - Un omaggio al genio controcorrente di Dario Fo nello spettacolo che ripercorre la storia italiana del ’69 tra ironia, tragedia e riflessione. lagazzettadelmezzogiorno.it
Teatro Giordano di Foggia, stagione 2025/2026: Lodo Guenzi in scena con ‘Morte accidentale di un anarchico’ - In occasione del centenario della nascita di Dario Fo, Giorgio Gallione si confronta con il Premio Nobel per la letteratura. foggiatoday.it
#serieA1 #programma #classifica SERIE A1. Sabato sera sul taraflex: big match Scandicci-Novara, Perugia e San Giovanni cercano punti salvezza Umbre contro Firenze, romagnole a Cuneo. Sfide calde in Macerata-Busto Arsizio e Chieri-Vallefoglia, in progr - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.