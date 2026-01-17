Scandicci Lodo Guenzi in scena con ‘Morte accidentale di un anarchico’

Giovedì 22 gennaio alle ore 21:15, al Teatro Aurora di Scandicci, Lodo Guenzi sarà protagonista dello spettacolo ‘Morte accidentale di un anarchico’ di Dario Fo e Franca Rame. L’evento rappresenta un’occasione per assistere a una delle opere più significative del teatro di impegno civile, interpretata da un attore noto per la sua versatilità.

Firenze, 17 gennaio 2026 – Giovedì 22 gennaio (ore 21,15) al Teatro Aurora di Scandicci, Lodo Guenzi è il protagonista di ‘ Morte accidentale di un anarchico’ di Dario Fo e Franca Rame. Si tratta dell’appuntamento inaugurale dell’edizione 2026 di Auroradiseraa, la rassegna frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo e il Comune di Scandicci. Nel 1921 un emigrante italiano “volò” fuori dalla finestra del palazzo della polizia di New York: è questo l’episodio che Dario Fo prende a pretesto per Morte accidentale di un anarchico, una farsa tragica, divertentissima e inquietante che dopo più di cinquant’anni è ancora oggi rappresentata con grande successo in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

