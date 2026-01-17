Sassuolo in emergenza | Koné ko Grosso ridisegna la squadra

Il Sassuolo si prepara ad affrontare una fase delicata della stagione, alle prese con l’assenza di Koné e con una rosa ridimensionata. L’allenatore Grosso si trova a riorganizzare la squadra per mantenere equilibrio e competitività, affrontando le sfide di un periodo complesso. La situazione richiede attenzione e adattamento, elementi fondamentali per proseguire con determinazione nel campionato.

L’emergenza non risparmia il Sassuolo, che si avvicina alla sfida con una rosa fortemente ridotta. Alle numerose defezioni già note si è aggiunta anche quella di Ismael Koné, uno dei centrocampisti più continui e sorprendenti della stagione neroverde. A fare il punto è la Gazzetta di Modena, che fotografa una situazione complessa ma non priva di soluzioni. Alla luce delle assenze, Fabio Grosso starebbe valutando un centrocampo composto da Aster Vranckx, Nemanja Matic e Iannoni, mentre in avanti il peso offensivo dovrebbe ricadere su Fadera, Andrea Pinamonti e Armand Laurienté. In conferenza stampa, l’allenatore ha chiarito il quadro degli indisponibili e le condizioni del gruppo: “Non abbiamo Pieragnolo e Candé e lo abbiamo perso per questa stagione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

